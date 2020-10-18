المشرف على المتحف الكبير: انتهينا من 97% من نسبة الأعمال الإنشائية

- إدخال جميع القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون بداية العام الجديد

قال المشرف العام على المتحف المصري الكبير، اللواء عاطف مفتاح، إنه تم الانتهاء من 97% من الأعمال الإنشائية بالمتحف الكبير، حيث لم يتبقِ سوى جزء صغير من تلك الأعمال التي تجريها عليها أكثر من 80 شركة ومكتبًا استشاريًا محليًا ودوليًا، مضيفًا أنه سيتم إدخال جميع القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، بالتعاون مع مركز الترميم مع بداية العام الجديد.

وأضاف مفتاح لـ"الشروق"، أنه تم الانتهاء من 95% من أعمال الطرق المحيطة بالمتحف، فيما وصلت نسبة الانتهاء من أعمال طريق الفيوم لـ80%.

ولفت إلى أن المسلة التي ستقام أمام مدخل المتحف المصري الكبير سيجري تجميعها وإقامتها قريبًا، وذلك بعد التأكد من إتمام كل الأبحاث والدراسات الجيولوجية والأثرية والهندسية اللازمة، بجانب إتمام أعمال الترميم للوصلات الثلاث للمسلة.

وأكد أن كلية الهندسة جامعة القاهرة أجرت دراسة هندسية متكاملة على جسم المسلة، فضلًا عن عمل الأبحاث الدقيقة حول طريقة إقامتها، مع اختيار الأسلوب الأمثل للتثبيت والتدعيم، لتصبح مصدر جذب سياحى للمتحف فى المستقبل.

وأشار إلى أن الاكتشاف الأخير بسقارة والخاص بـ59 تابوتًا، بجانب كشف العساسيف سيتم عرضهم داخل قاعة واحدة مساحتها تصل إلى 1000 متر، ويجري الآن بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار التجهيز لاستقبال هذا الكشف وسنوثق كل خطوة نقوم بها، مضيفًا أن القاعة التي ستضم الاكتشافات من الممكن أن تستقبل كشف أخر.