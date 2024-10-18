إلى أين نقلت إسرائيل جثمان السنوار؟

ذكرت مواقع عبرية، اليوم الجمعة، أن جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، نقل إلى موقع سري بعد الانتهاء من عملية التشريح التي جرت في معهد الطب الشرعي في أبو كبير بتل أبيب.

وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الجثمان خضع لعملية تشريح خلال الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة)، وتبين من النتائج الأولية أن السنوار أصيب برصاصة في الرأس، كما ظهرت على جسده آثار طلقات نارية، بما في ذلك شظايا القذائف، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

السنوار، الذي يعتبر أحد القادة المؤسسين للجناح العسكري لحركة حماس، استشهد قبل يومين في اشتباك عشوائي مع الجيش الإسرائيلي في منطقة تل السلطان برفح، بعد انهيار المبنى عليه نتيجة استهداف قصف الموقع الذي كان يشتبك فيه مع جنود الاحتلال، بواسطة قذائف دبابة من طراز "ميركافا" وصاروخ "ماتادور" من صناعة شركة "رفائيل" الإسرائيلية.

وفقا لجيش الاحتلال، لم يكن هناك معلومات استخباراتية مسبقة حول وجود السنوار في المكان، لكنه تم التعرف عليه لاحقا عبر تحليل الحمض النووي.

من جانبه، أوضح الناطق العسكري الإسرائيلي، أن السنوار كان مستهدفا لفترة طويلة وأن القوات الإسرائيلية كانت تطارده في المنطقة التي تم تطويقها لفترة، لكن مقتله جاء نتيجة مواجهة غير مخطط لها.

وأضاف المتحدث أن الجيش يواصل البحث عن الأسرى المتبقين الذين يقدر عددهم بـ101، مؤكدا أن القوات تعمل بحذر في المنطقة لتجنب أي أضرار إضافية أو تعريض حياة الأسرى للخطر.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنه "من الممكن أن يتم استخدام جثة (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى) السنوار كورقة مساومة في المستقبل"، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.