 التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي

أ ش أ
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 9:32 ص | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 9:32 ص

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة حوثية مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها الدولي.

وأكد التحالف -في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الخميس- أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.

وذكر التحالف أن التصعيد والمحاولات العدائية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان "عبثية".

وكان التحالف العربي، قد أعلن أمس الأربعاء تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.


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