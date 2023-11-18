 مدير مستشفى الشفاء: جيش الاحتلال دمر محطات الأوكسجين وخطوط المياه ومخازن الأدوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدير مستشفى الشفاء: جيش الاحتلال دمر محطات الأوكسجين وخطوط المياه ومخازن الأدوية

قصف على غزة- د ب أ
قصف على غزة- د ب أ

نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 11:30 ص | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 11:30 ص

أكد مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزر محمد أبو سلمية، بدء عمليات الإخلاء من المجمع إثر مهلة الساعة التي أعطاها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لإجلاء المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية.

وأضاف مدير المستشفى، في تصريحات لوكالة الأناضول: "بعد عملية الإخلاء بقي في المشفى نحو 120 مريضا لا يستطيعون السير على الأقدام لإجرائهم عمليات جراحية"، مشيرا إلى التنسيق مع الأمم المتحدة لإجلائهم.

وأوضح أن ما تبقى من الأطفال الخدج، وعددهم 30، لازالوا في المشفى وتم التنسيق مع الصليب الأحمر لإخراجهم.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر محطات الأوكسجين وخطوط المياه ومخازن الأدوية بالمستشفى.

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