«مائة وثلاثون قطعة» يخطف جمهور مهرجان شرم الشيخ للمسرح بتحويلهم للمسرح ببحرعليه سفينة

خطفت فرقة "بالطو"، أنظار جمهور مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة، عند مشاركتهم في مسار مسابقة العروض الكبرى وتقديمهم العرض المسرحي "مائة وثلاثون قطعة"، حيث حولوا المسرح الرئيسي لقصر ثقافة شرم الشيخ مساء أمس الأحد، إلى ما يشبه البحر وعليه سفينة، واستبدلوا الأمواج بالدخان كنوع من المعايشة والمحاكاة الحقيقية، والسفينة مصنعة من عدة قطع يقوم الممثلون بفكها وتركيبها على المسرح، وارتبطت حركة الممثل بحركة كل قطعة ديكور، وكأنهما شيء واحد.

وتفاعل الجمهور مع الأحداث المستوحاة من قصة حقيقية عن حادثة السفينة "زونج" وألقاء 130 عبدًا من على متنها بسبب نفاد المؤن، وهو ما أسقطه البعض على واقع اللاجئين حول العالم.

والعرض يمثل مصر في مسابقة العروض الكبرى بالمهرجان، ومن تأليف طه زغلول، وتصميم ديكور محمد طلعت وتصميم إضاءة عز حلمي، وملابس ومكياج نوردين بحر، واستعراضات أحمد مجدي، وإعداد موسيقي إسلام علي، ومخرج منفذ ماجد لطفي، وإخراج محمد فرج.

وحضر العرض الممثل العالمي ميخائيل جوريفوي، والمخرج السينمائي جمال السروي، والفنان أحمد وفيق، ومصممة الأزياء د. مروة عودة، والفنانة عزة لبيب، ولجنة التحكيم مسابقة العروض الكبرى والتي تترأسها الفنانة منال سلامة، والفنان علاء مرسي، والفنان د. سيد خاطر.