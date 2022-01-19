شركة طيران فلبين أير تعلن استمرار رحلاتها إلى الولايات المتحدة

أعلنت شركة الطيران الفلبينية فلبين أيرلاينز، استمرار رحلاتها الجوية إلى الولايات المتحدة وفق الجداول المقررة بعد توصل شركات الطيران وسلطات الطيران وشركات الاتصالات في الولايات المتحدة إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن تنظيم استخدام شبكات الجيل الخامس للاتصالات بالقرب من المطارات في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وزارة النقل الأمريكية أكدت لشركات الطيران أن الطائرات التي تهبط في المطارات الأمريكية لن تواجه أي تداخل من إشارات اتصالات شبكات الجيل الخامس، بعد موافقة شركات الاتصالات على تعديل خرائط نشر محطات اتصالات الجيل الخامس حول المطارات الرئيسية في الولايات المتحدة.

وكانت شركة الطيران الفلبينية، قد أعلنت في وقت سابق استعدادها لإلغاء رحلاتها إلى الولايات المتحدة إذا لم يتم حل مشكلة شبكات اتصالات الجيل الخامس.

وكانت منظمة "شركات الطيران من أجل أمريكا" (أيرلاينز فور أمريكا) التي تمثل شركات الطيران الكبرى في الولايات المتحدة قد دعت وزيرة النقل الأمريكية بيتي بوتجيج وهيئات تنظيم قطاعي الاتصالات والطيران أمس إلى عدم السماح بتشغيل شبكات الجيل الخامس للاتصالات بالقرب من المطارات.

وقالت المنظمة إن حركة السفر والشحن العام قد تواجه "اضطرابات كارثية" إذا تم تشغيل ترددات "النطاق سي" الجديد للاتصالات في نطاق ميلين اثنين حول الطائرات المحلقة.

يذكر أن شركات الاتصالات الكبرى ومنها أيه تي أند تي وفيرزون كوميونيكشنز توصلت في وقت سابق من الشهر الحالي إلى اتفاق مع السلطات الاتحادية الأمريكية لإطلاق خدمة الاتصالات الجديدة اليوم..

وتخشى شركات الطيران من احتمال تداخل إشارات الاتصالات من شبكات الجيل الخامس مع الأجهزة التي تحدد اتجاه الطائرات، بعد أن فرضت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قيودا على هبوط رحلات محددة بالقرب من أبراج اتصالات الجيل الخامس.