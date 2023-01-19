القائد الأمريكي لجناح الناتو الشرقي يناقش مع الأوروبيين استراتيجية الردع

ناقش رؤساء أركان دول الناتو باجتماع "اللجنة العسكرية"، مع قائد القوات المشتركة في أوروبا "الجناح الشرقي"، الأمريكي كريستوفر كافولي، قضايا تعزيز الردع والدفاع، والوضع الأوكراني.

وقال رئيس اللجنة، الأدميرال روب باور، للصحفيين عقب الاجتماع: "قدّم لنا قائد القوات المشتركة في أوروبا، كافولي، أفكاره حول الجناح الشرقي، وتنفيذ استراتيجية الردع والدفاع المعتمدة في عام 2020"، وفقا لموقع"روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف: "تم تخصيص اجتماع منفصل للوضع العسكري في أوكرانيا".

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، قد صرّح مرات عديدة بأن الحلف زاد بشكل كبير من وجوده في الاتجاه الشرقي، وذلك بعد تصعيد النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه "مستعد لجذب قوات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك".