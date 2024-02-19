الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة عسكرية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين

أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بإطلاق الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الاثنين، مهمّة للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي في اليمن.

وأعربت فون دير لاين، عن ترجيبها بعملية "أسبيدس" للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن رئيسة المفوضية قولها إن أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، بالتعاون مع شركائها الدوليين، وبعيدا عن الاستجابة للأزمات، فهي خطوة نحو وجود أوروبي أقوى في البحر لحماية مصالحنا الأوروبية.

وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد صرح في وقت سابق، بأن الاتحاد ينوي إطلاق مهمة بحرية في البحر الأحمر للمساعدة في حماية سفن الشحن من هجمات جماعة الحوثي في اليمن.

وشدد بوريل على أن المهمة "أسبيدس"، المشتقة من كلمة يونانية تعني (الدرع)، لن تنفذ أو تشارك في أي ضربة عسكرية وسينحصر عملها في البحر فقط.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت سفينة الشحن "روبيمار" في خليج عدن وهي آيلة للغرق نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة.

وأشار سريع إلى أن جنسية السفينة بريطانية وقد تم إخراج الطاقم بأمان، مضيفا أن عناصر الحوثي أسقطوا أيضا طائرة مسيرة أمريكية في الحديدة.