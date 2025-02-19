استقرت الحديد والأسمنت، بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء.
• جاءت أسعار الحديد على النحو التالي
استقر سعر حديد عز ليسجل 38,200 جنيه للطن.
استقر سعر حديد بشاي نحو 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 38,000 جنيه للطن.
استقر سعر حديد الجارحي ليسجل 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد الجيوشي 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 37,000 جنيه للطن.
• فيما جاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:
استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 3335 جنيها للطن.
وثبت سعر طن أسمنت وادي النيل ليسجل 3360جنيها.
واسنقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 3405 جنيهات.
وثلت سعر أسمنت المخصوص ليسجل 3410 جنيهات.
واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 3610 جنيهات.
وثبت سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 3405 جنيهات.