 سفير روسيا بالقاهرة يزور كنيسة القديس أنطونيوس القبطية الأرثوذكسية بالبحر الأحمر - بوابة الشروق
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سفير روسيا بالقاهرة يزور كنيسة القديس أنطونيوس القبطية الأرثوذكسية بالبحر الأحمر

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 7:22 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 7:22 م

زار جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا بالقاهرة ودبلوماسيون، روس آخرون، كنيسة القديس أنطونيوس القبطية الأرثوذكسية بدير القديس أنطونيوس في محافظة البحر الأحمر.

وذكر بيان للسفارة الروسية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، اليوم الجمعة، أن الدبلوماسيين الروس أشادوا بالاهتمام الكبير بأقدم الأديرة في العالم الذي يعود تاريخه إلى 17 قرنًا، مؤكدا وجود الروابط الدينية القديمة بين روسيا ومصر التي تعتبر التقاليد الأرثوذكسية جزءا مهما منها.

وأعربت السفارة عن شكرها لرهبان دير القديس أنطونيوس، على كرم ضيافتهم، مشيرا إلى أن الأمر المثير للإعجاب هو الحفاظ على الكنوز المذهلة للأديان والثقافات والعصور التاريخية المختلفة في الأراضي المصرية القديمة.

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