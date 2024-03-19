البيت الأبيض: اجتماع أمريكي إسرائيلي بشأن رفح الأسبوع المقبل على الأرجح

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، إن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين سيجتمعون في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح بجنوب قطاع غزة.

وأشارت المتحدثة إلى وجود مخاوف كبيرة إزاء تقارير عن مجاعة وشيكة في غزة، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال إن تل أبيب اتفقت مع واشنطن على أن تقدم الأخيرة أفكارا للمساعدات الإنسانية قبل شن عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك احتراما للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف نتنياهو - بعد اتصال مع الرئيس الأمريكي- أنه أوضح لبايدن عزم تل أبيب على شن هجوم في رفح للقضاء على حركة حماس وتحقيق النصر بالحرب، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تصد الضغوط الدولية المتزايدة لاستكمال الحرب وتحقيق أهدافها.

من جانبها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، قوله إن نتنياهو قبل دعوة بايدن لإرسال وفد رفيع إلى واشنطن؛ للاستماع إلى "المخاوف الأمريكية بشأن الخطط الحالية المتعلقة برفح ووضع نهج بديل" لاستهداف حماس بالمدينة المزدحمة في جنوب غزة.