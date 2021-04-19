محافظة الغربية تتشح بالسواد بعد فقدان 6 من أبنائها في حادث قطار طوخ

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اتشحت بعض القرى بمحافظة الغربية بالسواد؛ بعد أن فقدت 6 من أبنائها في حادث قطار طوخ.

وقام أهالي المحافظة بتشييع جثامين ضحايا انقلاب قطار طوخ كل في مسقط رأسه بعد انتهاء إجراءات الدفن.

وكان لمركز سمنود نصيب الأسد من تلك الفاجعة؛ حيث إن ثلاثة من الضحايا ينتمون لذات المركز وهم: مي مراد شلبي عبد الله ابنة قرية ميت هاشم مركز سمنود الطالبة بمعهد الحاسبات والمعلومات بالقاهرة والتي لقيت مصرعها أثناء عودتها من المعهد للمنزل؛ والطالبة يسر مصطفى البيعة ابنة قرية الناصرية مركز سمنود؛ وطارق أمين رئيس القطار المنكوب وابن قرية ميت عساس مركز سمنود.

ومن المراكز الأخرى الحاج أحمد صابر عثمان من قرية منشأة الأوقاف مركز طنطا؛ والشاب محمد عثمان الحسيني الجمل ابن قرية نواج بطنطا، وأحمد راتب جنيدي ابن مدينة كفر الزيات.