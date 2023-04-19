فيلم عيسى يشارك في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي

يشارك الفيلم القصير عيسى للمخرج مراد مصطفى، في مهرجان كان السينمائي الدولي، ضمن الاختيار الرسمي في أسبوع النقاد، المقام ضمن فعاليات الدورة ال76 من المهرجان في الفترة من 16 حتى 27 مايو المقبل.

ويدور الفيلم حول حادث عنيف، على إثره يحاول عيسى، مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، أن يسابق الوقت لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر. الفيلم بطولة كيني مارسلينو وكنزي محمد، إخراج مراد مصطفى الذي شارك في كتابة السيناريو مع سوسن يوسف.

وحصل فيلم عيسى، على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام وتطوير من Talents Durban.

مراد مصطفى مخرج مصري ولد في القاهرة عام 1988، وعمل في العديد من الأفلام المستقلة، وتعاون كمخرج تنفيذي في فيلم سعاد، الذي اختير ضمن قائمة الأعمال الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي 2020.

تخرج مراد من معسكر مواهب برلينالي في دوربان وأكاديمية لوكارنو السينمائي، وقد كتب وأخرج 3 أفلام قصير تم اختيارهم لـ3 سنوات على التوالي في مهرجان كليرمو فيران السينمائي الدولي للفيلم القصير، بجانب عرضهم في أكثر من 300 مهرجان عالميا وفوزهم بعدة جوائز.

أحدث أعمال مراد، فيلم عيسى، والذي أختير في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي 2023، ويعمل مراد حاليا على تطوير فيلم الروائي الأول "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن"، بالتعاون مع ورش Cinéfondation، وتورينو فيلم لاب وروتردام لاب التابعة لمهرجان روتردام السينمائي الدولي.