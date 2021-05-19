حماس تنفى موافقتها على اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بدءا من الخميس

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الثلاثاء، تقارير إسرائيلية عن موافقتها على اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل يبدأ بعد غد الخميس في قطاع غزة.

وصرح عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان "ليس صحيحاً ما تتناقله بعض وسائل إعلام العدو من أن حماس وافقت على وقف لإطلاق النار يوم الخميس، ولم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار".

وأكد الرشق أن الجهود والاتصالات من الوسطاء "جادة ومتواصلة، ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر اقترحت وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الخميس المقبل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن حماس وافقت على المقترح المصري فيما لم يتلق الوسيط المصري الرد الإسرائيلي على اقتراحه حتى هذه اللحظة.

ووفقا للقناة فإن جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة تشهد "تقدما نسبيا"، مبرزة موافقة الفصائل الفلسطينية على وقف متبادل ومتزامن لوقف إطلاق النار.