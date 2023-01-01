أبو الغيط وبلينكن يفتتحان الحوار الاستراتيجي بين الجامعة العربية والخارجية الأمريكية

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها أبو الغيط إلى واشنطن.

وصرح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية والولايات المتحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.

وذكر أن الوزير الأمريكي اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة فيما يتعلق بكل من القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من السودان وسوريا وليبيا واليمن، في حين استعرض الوزير الأمريكي رؤية بلاده تجاه عدد كبير من القضايا الإقليمية والدولية.

كما قدم أبو الغيط دعوة للوزير الأمريكي لزيارة مقر الأمانة العامة للجامعة العربية ومخاطبة مجلسها.

وأوضح المتحدث أن أبو الغيط وبلينكن افتتحا أعمال الجلسة الأولى "للحوار الاستراتيجي" بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية الأمريكية حيث عُقدت جلسات مباحثات موسعة بين وفد الأمانة العامة ومسئولي وزارة الخارجية الأمريكية حول عدد من القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.