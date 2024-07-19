الخارجية الإماراتية تعلن تأثر أنظمتها الإلكترونية بالعطل التقني العالمي

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الجمعة، تأثر أنظمتها الإلكترونية لديها بسبب وجود خلل فني عالمي.

وكتب حساب الخارجية الإماراتية على موقع إكس: تنويه عاجل وهام، نحيطكم علما بوجود خلل فني عالمي أثر على بعض الأنظمة الالكترونية لوزارة الخارجية، بما فيه خدمة التصديقات.

ونصحت الوزارة المتعاملين بعدم القيام بأي معاملات لحين حل هذا الخلل.

وكان الوزارة قد وجهت مواطنيها المتواجدين في الخارج، بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات للتأكد من حالة الرحلة وذلك بسبب التحديات التقنية العالمية التي أثرت على حركة الطيران في بعض المطارات.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، فيما تواجه شركة الأمن السيبراني "Crowdstrike" خللا تقنيا في خدماتها في مختلف أنحاء العالم.