وزير الإعلام اليمني يستنكر عبث الحوثيين بالمناهج التعليمية

استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في العبث بالمناهج التعليمية لمختلف المراحل الدراسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم /الأربعاء/ - أن عبث مليشيا الحوثي بالمناهج التعليمية؛ يأتي في سياق مساعيها لتزييف وعي الأجيال القادمة، وتعبئتهم بالأفكار الطائفية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تهديد خطير للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، ونسف لفرص الحوار وإحلال السلام والتعايش بين اليمنيين.