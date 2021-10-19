14 فئة مستثناة من دفع المصروفات بنسبة 65% من إجمالي أعداد الطلاب

بعد مُضي الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد، بدأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الحديث عن ضرورة دفع التلاميذ للمصروفات الدراسية؛ باعتبارها رسوم تساعد على دفع التأمين الصحي للطلاب وتقديم بعض الخدمات والأنشطة لهم.

وقال الوزير في تصريحات تليفزيونية، إن 35% فقط من إجمالي التلاميذ هما الذين سيدفعون المصروفات الدراسية، بينما 65% من الطلاب ضمن 14 فئة معفاة من دفعها، مؤكدا ربط دفع المصروفات بتسليم الكتب المدرسية للطلاب.

ورغم تصريحات الوزير، إلا أن بعض المحافظين أبدوا مرونة وموافقة على التكفل بمصروفات الطلاب غير القادرين وتسليم الكتب المدرسية لهم.

الفئات المعفاة من دفع المصروفات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المعفاة من مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

وتستعرض "الشروق" الفئات المعفاة وفق بيان الوزارة:

- أبناء شهداء ثورة يناير

-أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات ومعاش التضامن الاجتماعي

-الطلاب يتامى الأب

-الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية

-أبناء المرآة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة

-أبناء المكفوفين

-ذوي الاحتياجات الخاصة

-أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة

-أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين بدون دخل ثابت

-أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك

-طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة

-طلاب مدارس شمال سيناء

-طلاب مدارس التربية الخاصة

-طلاب مدارس الفصل الواحد

-طلاب مدارس التعليم المجتمعي

-المدارس الصديقة للفتيات

-المدارس الصديقة للاطفال في ظروف صعبة

-المتحررين من الامية الملتحقين بالمدارس

استلام كتب الترم الأول بعد سداد نصف المصروفات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا، أكدت فيه أنه يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات المدرسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة، مع تفعيل القرار الخاص بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، بالإضافة إلى ما ورد بالمادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021.

قيمة المصروفات وطرق الدفع

حددت الوزارة قيمة المصروفات كالتالي:

- من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي: 305 جنيهات.

- من 5 ابتدائي حتى 3 إعدادي: 205 جنيهات.

- أولى ثانوي عام: 520 جنيها.

- من 2 ثانوي حتى 3 ثانوي: 505 جنيهات.

- الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته: 220 جنيها.

- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته: 205 جنيهات.

- مدارس التعليم الثانوي العام: 15 جنيها، ومقابل الخدمات 280 جنيها.

-المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث، ونظام السنوات الخمس: 15 جنيها، ومقابل الخدمات 385 جنيها.

-20 جنيها تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات، وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة.

وأما طرق دفع المصروفات الدراسية فهي كالتالي:

1- التوجه بالرقم القومي إلى مكاتب البريد ودفع المبلغ المطلوب في حساب مصروفات المدارس.

2- التوجه بالرقم القومي إلى منافذ فوري في حساب مصروفات المدارس.

3- التوجه بالرقم القومي لمنافذ التحصيل التابعة لشركة إي فاينانس والمنافذ التابعة لها (وقتي/ إيجي.باي/سداد/طلقة/ضامن/أمان/مصاري/ بيي/ممكن/موجه/أموال/ خالص موبايل)، في حساب مصروفات المدارس.