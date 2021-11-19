قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنّ عدد الأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا عبر التاريخ ليدلوا الناس عن الخالق سبحانه وتعالى أكثر من 120 ألف نبي ورسول حسب الاجتهادات.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق على شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنّ القرآن الكريم أبلغ عن 25 رسولًا ونبيًّا ذكروا بالاسم على مر التاريخ.



وتابع: "القرآن الكريم يقول لنا رسلًا قد قصصناهم عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليمًا".



ولفت إلى أنّ هؤلاء المذكورين في القرآن الكريم لا يعني أنه على وجه الحصر، لكن هؤلاء لهم مكانتهم ورتبهم وأفضليتهم بعضهم على البعض، مستشهدًا بقوله تعالى: "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلن الله ورفع بعضهم درجات".



وأوضح المفتي، أنّ كل الأنبياء أدّوا المهمة التي أوكلت بهم على خير وجه، لكن منهم من أوذي إيذاء شديدًا لطبيعة قومه وطبيعة البيئة التي أرسل إليها".



وأكمل: "مع هذا التفضيل الإلهي الذي ميّز بين بعض الرسل إلا أنه في إيماننا نحن فلا نفرق بين أحد من رسله".