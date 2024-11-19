الإسكان: 78 ألف وحدة سكنية بانتظار المتقدمين في سكن لكل المصريين 5

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز للمواطنين من ذوي الهمم الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، بداية من يوم الإثنين.

وقالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة يمكنهم شراء كراسة الشروط ودفع المقدم حتى 25 نوفمبر.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC»، إلى أن مكاتب البريد تشهد إقبالا كبيرا على التقديم، معلنة عن تجاوز عدد الكراسات المباعة 10 آلاف في اليوم الأول، وإلى جانب دفع المقدم من 600 متقدم.

وأوضحت أن الإعلان يتضمن 78,730 وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، مع تخصيص 5% منها للمواطنين ذوي الهمم.

ولفتت إلى توفر وحدات جاهزة للاستلام الفوري لمن يستطيع دفع المقدم بالكامل، بالإضافة إلى وحدات تحت الإنشاء تقسط مقدمها على 3 سنوات.

ونوهت إلى أن 95% من الوحدات بمساحة 90 مترا 3 غرف وصالة وبتشطيب كامل، والـ 5% المتبقية وحدات بمساحة 70 مترًا تتكون من غرفتين وصالة، مشيرة إلى السداد من خلال البريد المصري بشراء كراسة الشروط ودفع مقدم الحجز، ثم رفع المستندات على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأعلنت عن إتاحة الوحدات في المحافظات؛ لكل من محدودي ومتوسطي الدخل، موضحة أن الأولوية لمحدودي الدخل في حال زيادة عدد المتقدمين، مضيفة أنه سيجري طرح وحدات لمتوسطي الدخل في المدن الجديدة؛ بمساحات تتراوح بين 100 و120 مترا في إعلان جديد يناير المقبل بعد انتهاء الطرح الجاري.

جدير بالذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي خصص أسبوعا كاملا للمواطنين ذوي الهمم فقط، حتى يوم 25 نوفمبر، مع إمكانية استمراريتهم في التقديم خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر 2024، والمخصصة لمختلف المواطنين متضمنين ذوي الهمم.