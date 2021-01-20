 السيطرة على حريق داخل مخزن في المرج دون إصابات - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق داخل مخزن في المرج دون إصابات

السيطرة على حريق - ارشيفية
السيطرة على حريق - ارشيفية
عاطف محمود
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 1:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 1:01 م
شب حريق داخل مخزن ملابس بمنطقة المرج، وتمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكانت غرفة عمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن ملابس بمنطقة المرج.

وفور انتقال سيارتين إطفاء إلى مكان الحريق تمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى الشقق السكنية المجاورة دون أية إصابات بشرية.

وأمرت النيابة، بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

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