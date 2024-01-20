سوريا: المنطقة العربية تشهد فصلا جديدا من أعمال العدوان وندعو لإصلاح مجلس الأمن

حذر نائب وزير الخارجية والمغتربين السوريين بسام صباغ، من تحديات كبيرة وخطيرة تلقي بآثارها المباشرة على أمن ورفاه شعوب دول حركة عدم الانحياز، وعلى القيم والمبادئ التي قامت عليها الحركة.

وقال في كلمة أمام القمة الـ19 لرؤساء وقادة بلدان حركة عدم الانحياز، اليوم السبت، إن دول الحركة بحاجة لتعزيز التعاون فيما بينها، واستعادة دورها التاريخي والحيوي على الساحة الدولية، وتلبية تطلعات شعوبها في التخلص من كل أشكال الهيمنة الغربية، والقضاء على خطر الإرهاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن، وانخراط أعضاء الحركة في هذه العملية بحيث تتم مراعاة التوازنات الدولية الجديدة، وضمان التمثيل الجغرافي العادل لجميع الدول الأعضاء.

وتابع: «المنطقة العربية تشهد فصلاً جديداً من أعمال العدوان التي دأبت إسرائيل على ارتكابها على مدى عقود، بحق أهل الأراضي العربية المحتلة في فلسطين، والجولان السوري، وجنوب لبنان».

وأضاف: «فعلى مدى المئة يوم الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

وأدان بأشد العبارات العدوان الهمجي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والدعم الأعمى واللامحدود الذي توفره الإدارة الأمريكية لسلطات الاحتلال، بما في ذلك مظلة الحصانة والإفلات من العقاب.

وطالب الأمم المتحدة وبشكل خاص مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، والتحرك لإلزام كيان الاحتلال بوقف آلة القتل بحق الفلسطينيين.

وجدد التأكيد على دعم بلاده للخطوة المهمة التي اتخذتها جمهورية جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل بجرم الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لحصوله على حقوقه المشروعة.

وأعرب عن تقدير سوريا لدعم بلدان الحركة حقها الثابت والراسخ في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل واستعادته كاملاً حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967.