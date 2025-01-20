تقدم دار الأوبرا، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لأول مرة إنتاجها الجديد: أوبرتان من ثلاثية "آل تريتيكو" للمؤلف الموسيقي العالمي جياكومو بوتشيني، وهما "الأخت أنجيليكا" و"جاني سكيكي"، لفرقة أوبرا القاهرة، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، ومن إخراج مهدي السيد، وتصميم الأزياء هالة محمود، وإضاءة أحمد المصري، وتصميم الديكور والجرافيك عبد المنعم المصري، وذلك في الثامنة مساء أيام الخميس والجمعة 23 - 24 يناير، والأحد والإثنين 26 - 27 يناير، على المسرح الكبير، ضمن خطوات وزارة الثقافة لإثراء الساحة الإبداعية المصرية.

تدور قصة أوبرا "الأخت أنجيليكا" في شكل تراجيدي من فصل واحد عن راهبة شابة تُدعى أنجيليكا تتحطم حياتها الهادئة في الدير بسبب كشف مؤلم عن ماضيها، مما يقودها إلى رحلة تحمل مشاعر الحب والخسارة والخلاص الروحي.

ويؤدي شخصياتها رشا طلعت بالتبادل مع منى رفلة في دور "سوور أنجيليكا"، جيهان فايد بالتبادل مع ليلى إبراهيم في دور "الخالة برنشيبيسا"، سلمى الجبالي بالتبادل مع جاكلين رفيق في دور "سوور جينوڤييڤ"، سوزانا أسامة في دور "لا باديسا"، داليا سمير بالتبادل مع ريهام مصطفى في دور "لا زيلاتريتشي"، سلمى فايد في دور "مايسترا ديلا نوڤيتسي"، رشا سمير في دور "سوور أوزمينا"، إيمان عز الدين في دور "سوور دولتشينا"، نورستا المرغني بالتبادل مع داليا سمير في دور "سوور أنفيرمييرا"، نورا الألفي في دور "نوڤيتسيا"، عزة الضوي ونورا الألفي في دور "لا كونڤيرسا"، أميرة سامح وميادة الخولي في دور "سوور تشيركاتريتشي"، بمشاركة كورال أوبرا القاهرة.

أما أوبرا "جاني سكيكي"، فتدور في قالب كوميدي وتضم فصلًا واحدًا عن مخططات جاني سكيكي الماكرة والمضحكة، حيث يخدع عائلة جشعة تتصارع على الميراث، مقدمًا مزيجًا من الضحك ونقدًا لاذعًا لأطماع النفس البشرية.

ويلعب شخصيات أوبرا "جاني سكيكي" خالد سمير بالتبادل مع مصطفى محمد في دور "جاني سكيكي"، سلمى الجبالي بالتبادل مع إنجي محسن في دور "لاوريتا"، مينا رفائيل بالتبادل مع مصطفى مدحت في دور "رينوتشو"، نورستا المرغني بالتبادل مع ليلى إبراهيم في دور "زيتا"، مروان دياب في دور "سيموني"، إبراهيم ناجي في دور "جيراردو"، فيرونيا فيليب في دور "نيللا"، ريمون ملاك في دور "ماركو"، ريهام مصطفى بالتبادل مع نورا الألفي في دور "لا تشيسكا"، عزت غانم بالتبادل مع إلهامي أمين في دور "بيتو"، أحمد الشيمي في دور "مايسترو سبينيلوتشو"، رامز لباد في دور "أمانتيو دي نيكولاو"، أسامة جمال في دور "بينيللينو"، برهان الدين فاروق في دور "جوتشيو"، وآدم جلادون في دور "جيراردينو".

جدير بالذكر أن فعاليات دار الأوبرا في عام 2025 تشهد عروضًا جديدة وسلاسل حفلات متنوعة تهدف إلى تطوير العمل الفني وإلقاء الضوء على مختلف الأشكال الإبداعية الجادة.