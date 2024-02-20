ميدو: لابد من إعطاء الفرصة لجوميز وناصر ماهر صفقة بشخصية الزمالك

قال أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، إن المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك جوزيه جوميز، يحتاج الوقت من أجل إظهار إمكانياته مع القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:«لابد من إعطاء الفرصة الكاملة لـ جوزيه جوميز في نادي الزمالك ولا يتم الحكم عليه بشكل سريع الرجل مازال حتي الآن يقوم بالتعرف على الأجواء واللاعبين.

وأضاف:«ناصر ماهر لاعب بشخصية نادي الزمالك ولاعب رائع وإمكانيات رائعة واتوقع أن يتألق مع النادي».