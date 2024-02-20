قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، إن «حركة حماس لا وجود لها في الحكومة المقبلة في غزة» مضيفة أن حكومة حماس لا تمثل كرامة أو تقرير مصير للشعب الفلسطيني.

وشددت خلال جلسة مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، على موقف الولايات المتحدة الرافض لتقليص الأراضي في قطاع غزة، ورفض أي عملية تهجير قسري للمدنيين الفلسطينيين.

وأعربت غرينفيلد عن مخاوفها بشأن العملية العسكرية واسعة النطاق التي تُخطط لها إسرائيل في رفح، مؤكدة أنها لا ينبغي أن تبدأ في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت أن رفض الولايات المتحدة لا يُمثل جهدا أمريكيا للتغطية على اجتياح عسكري وشيك على رفح، بل هو بيان صادق يعبر عن مخاوف الولايات المتحدة؛ بشأن مليون ونصف مليون نسمة من النازحين في رفح.

ودعت إلى ضرورة حماية المدنيين وتمكينهم من الحصول على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، مؤكدة التزام الولايات المتحدة برؤية حل الدولتين، وخلق دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام في حدود آمنة معترف بها، في إطار سلطة فلسطينية مجددة.

ورفضت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.