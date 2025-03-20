 الرئيس السيسى: حريصون على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت بما تتضمنه من مساجد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسى: حريصون على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت بما تتضمنه من مساجد


نشر في: الخميس 20 مارس 2025 - 5:55 ص | آخر تحديث: الخميس 20 مارس 2025 - 6:04 ص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت بما تتضمنه من مساجد، مشيراً إلى ما يعكسه تعلق المصريين بآل بيت رسول الله من إدراك لقيمتهم، واعتراف بفضلهم، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على الشعب المصرى الأمن والاستقرار والازدهار فى شهر رمضان المبارك، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية.

وزار الرئيس السيسى، فجر اليوم، مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها)، وذلك لافتتاح أعمال التجديد بالمسجد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 


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