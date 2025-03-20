آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أدى آلاف الفلسطينيين، اليوم الخميس، صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الـ 20 من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وجاء ذلك في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن آلاف المصلين أدوا صلاتي العشاء والتراويح، في اليوم الـ20 من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتل، رغم الأمطار الغزيرة والبرد القارس، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وتمنع سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.