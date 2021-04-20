فرض حظر تجوال ليلي في تشاد عقب مقتل الرئيس إدريس ديبي

أعلن الجيش التشادي فرض حظر تجوال ليلي في البلاد بدءا من الساعة السادسة مساء، في تدابير جديدة اتخذها عقب مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وأعلنت القوات المسلحة التشادية تشكيل مجلس انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي نجل الرئيس الراحل (37 عاما)، لإدارة البلاد.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة التشادية الجنرال عزم بيمراندو أجونا -في بيان تلي عبر تلفزيون تشاد- إنه "ينبغي على شعب تشاد أن يظهر حرصه على السلام والاستقرار والتماسك الوطني في مواجهة هذا الوضع المقلق".

وأضاف الناطق أن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة"، متابعا: "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد الثلاثاء في 20 أبريل 2021".

وقُتل ديبي -في وقت سابق اليوم- متأثرا بجراحه خلال تفقده القوات شمال البلاد التي تواجه المتمردين، يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان فوزه لفترة ولاية سادسة من الانتخابات الرئاسية.

وقال المسؤولون عن حملة ديبي الانتخابية، أمس الاثنين، إنه توجه إلى الخطوط الأمامية للانضمام إلى القوات التي تقاتل "الإرهابيين".

وهاجم المتمردون المتمركزون عبر الحدود الشمالية موقعا حدوديا يوم الانتخابات ثم تقدموا لمئات الكيلومترات جنوبا عبر الصحراء.. في الوقت الذي أعلن فيه الجيش التشادي عقب الاشتباكات تمكنه من قتل 300 متمرد ودحر الهجوم.