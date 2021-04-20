 حادث قطار طوخ.. مصادر: إقالة رئيس هيئة السكة الحديد ومسئولين اثنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حادث قطار طوخ.. مصادر: إقالة رئيس هيئة السكة الحديد ومسئولين اثنين

مصطفى حمدي:
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 10:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 10:25 ص

قالت مصادر مطلعة على سير التحقيقات في حادث قطار طوخ، إنه تم، صباح اليوم الثلاثاء، إقالة أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد على خلفية حادث قطار طوخ.

وأكدت المصادر، لـ«الشروق»، أن القرار شمل أيضا إقالة اثنين من قيادات السكة الحديد.


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