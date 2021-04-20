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قالت مصادر مطلعة على سير التحقيقات في حادث قطار طوخ، إنه تم، صباح اليوم الثلاثاء، إقالة أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد على خلفية حادث قطار طوخ.
وأكدت المصادر، لـ«الشروق»، أن القرار شمل أيضا إقالة اثنين من قيادات السكة الحديد.