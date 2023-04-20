 لافروف يصل إلى كوبا في زيارة عمل - بوابة الشروق
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لافروف يصل إلى كوبا في زيارة عمل


نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 1:58 م | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 1:58 م

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى كوبا في زيارة عمل رسمية.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس، أنه أثناء وجوده في هافانا، سيلتقي لافروف مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز باريلا؛ لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتطوير التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى المشاكل الإقليمية والدولية.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، سيستقبل لافروف أيضا.

يذكر أن كوبا تعد المحطة الأخيرة في جولة لافروف بأمريكا اللاتينية التي بدأت يوم الاثنين الماضي حيث زار البرازيل وفنزويلا ونيكاراجوا.

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