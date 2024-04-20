وكيل حقوق الإنسان بالنواب يطالب الحكومة بإثبات جدوى اللتوقيت الصيفي: يضر بالصحة

طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بضرورة إعادة النظر في تطبيق نظام التوقيت الصيفي.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، إن طلب الإحاطة الذي قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن جدوى تطبيق هذا النظام، جاء في ضوء التناقض بين موقف الحكومة السابق والحالي، بشأن جدوى التوقيت الصيفي من الناحية الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة كانت قد اتخذت قرارًا بإلغاء هذا النظام عام 2016، معتبرة أنه لا يحقق أي فائدة اقتصادية، لافتا أنها تراجعت وأعادت تطبيق التوقيت الصيفي العام الماضي، مبررة قرارها بوجود جدوى اقتصادية له.
وتساءل عن الأدلة التي تدعم هذا القرار، لا سيما في ظل وجود دراسات من جامعات عالمية تشير إلى تأثير تغيير الساعة البيولوجية مرتين في العام سلبا على صحة الإنسان، بما في ذلك الصحة النفسية.
وأشار إلى قرار الاتحاد الأوروبي بإلغاء التوقيت الصيفي عام 2022، متسائلًا عن جدوى استمرار تطبيقه في مصر، قائلا: «هل للتوقيت الصيفى له جدوى اقتصادية تعود على المجتمع من تغيير الساعة! وهل التغيير سيوفر ملايين ومليارات الدولارات؟ أنا بطالب الحكومة بإثبات أن هناك جدوى اقتصادية».