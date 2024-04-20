وكيل حقوق الإنسان بالنواب يطالب الحكومة بإثبات جدوى اللتوقيت الصيفي: يضر بالصحة

طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية ‏لحزب الإصلاح والتنمية، بضرورة إعادة النظر في تطبيق نظام التوقيت الصيفي. ‏

وقال خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، إن طلب الإحاطة الذي قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن ‏جدوى تطبيق هذا النظام، جاء في ضوء التناقض بين موقف الحكومة السابق والحالي، بشأن جدوى التوقيت الصيفي ‏من الناحية الاقتصادية‎.‎

وأضاف أن الحكومة كانت قد اتخذت قرارًا بإلغاء هذا النظام عام 2016، معتبرة أنه لا يحقق أي ‏فائدة اقتصادية، لافتا أنها تراجعت وأعادت تطبيق التوقيت الصيفي العام الماضي، مبررة قرارها ‏بوجود جدوى اقتصادية له‎.‎

وتساءل عن الأدلة التي تدعم هذا القرار، لا سيما في ظل وجود دراسات من جامعات عالمية تشير ‏إلى تأثير تغيير الساعة البيولوجية مرتين في العام سلبا على صحة الإنسان، بما في ذلك الصحة ‏النفسية‎.‎

وأشار إلى قرار الاتحاد الأوروبي بإلغاء التوقيت الصيفي عام 2022، متسائلًا عن جدوى ‏استمرار تطبيقه في مصر، قائلا: «هل للتوقيت الصيفى له جدوى اقتصادية تعود على المجتمع ‏من تغيير الساعة! وهل التغيير سيوفر ملايين ومليارات الدولارات؟ أنا بطالب الحكومة بإثبات أن ‏هناك جدوى اقتصادية».‏