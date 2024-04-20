النائب محمد سلطان: تنفيذ وزارة الثقافة توصيات الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز الهوية

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تنفيذ وزارة الثقافة توصيات الحوار الوطني، خطوة مهمة تهدف لتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز التنوع الثقافي.

وأوضح سلطان في تصريحات صحفية له، أن الثقافة ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء للمجتمع، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني في قطاع الثقافة، ستسهم في تعزيز التفاعل الثقافي وتشجيع الإبداع والتنوع في الفضاء الثقافي.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى بشأن قضية الحفاظ على وترسيخ الهوية الوطنية التى أجمع المشاركون أن الحفاظ على الهوية وترسيخها، بناء الوعي الجمعي ليس مسئولية وزارة بمفردها وإنما يتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع من الفنانين والمثقفين والإعلاميين مع المجتمع المدني والحكومة لترسيخ الهوية الوطنية.

وذكر النائب محمد سلطان، أن تنفيذ وزارة الثقافة توصيات الحوار الوطني ستساهم في رفعة المجتمع والارتقاء بالذوق العام.

وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية التنسيق بين المؤسسات الثقافية المختلفة في المجتمع، من أجل تحقيق النهضة الثقافية المرجوة، فضلا عن أهمية الاهتمام بالمسرح ودور والسينما وحقوق الملكية الفكرية.

وأوضح النائب محمد سلطان، أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني خطوة إيجابية مهمة، تعكس جدية الحكومة المصرية في الاستجابة لتوصيات الحوار، وتحويلها إلى برامج وأنشطة ملموسة على أرض الواقع