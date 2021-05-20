قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إن فترة ما قبل العيد شهدت زيادة في أعداد إصابات كورونا، ما زاد من الضغط على المستشفيات نتيجة زيادة الإقبال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الأربعاء، أن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا تدرس الوضع الوبائي على الأرض بكل جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والطبية لتتمكن من اتخاذ القرار الصائب، وإحداث التوازن بين الجانب الاقتصادي والصحي.

وأشار مستشار الرئيس للصحة، إلى انخفاض أعداد إصابات كورونا خلال فترة عيد الفطر المبارك بعدما تم اتخاذ قرارت غلق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، ما يشير إلى أن القرار كان صائبًا.

ولفت إلى دراسة مصر لسيناريو إعطاء جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا، مضيفًا أن مصر تستقبل قريبًا الـ 20 مليون جرعة من لقاح سبوتنك والـ 20 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون.

وأوضح أن الهيئة المنوط بها توريد القاحات إلى إفريقيا اتفقت مع الشركة المنتجة للقاح جونسون أند جونسون أن يتم تصنيعه في دولة جنوب إفريقيا، ذاكرًا أن الأفراد الحاصلين على جرعتي لقاح سينوفارم سيتم تطعيمهم بجرعة ثالثة بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية.



