السجن 3 أعوام لمتهم بحيازة طبنجة بدون ترخيص في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم الخميس، "ص.س.م"، صاحب كافتريا، بالسجن 3 أعوام؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري "بدون ترخيص"، وذلك في القضية المقيدة رقم 407 لسنة 2021 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد القبض على شخص وبحوزته سلاح ناري "طبنجة" أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث أنه وعلى أثر بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة، وحيازة المتهم خلالها سلاح ناري "طبنجة" بدون ترخيص.

وأضافت التحقيقات أنه وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث وأقر بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه إحتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حُكمها المٌقدم، بعضوية المستشارين: طارق محمد حافظ، ووائل حسن الشربيني، وسكرتير الجنايات، فايز القطعاني.