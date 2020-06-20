قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس استقبل منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» أكثر من 34 ألف شكوى، لافتة إلى حل الشكاوى بنسبة 100% حال الاستحقاق.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، السبت، أن مكتب الشكاوى هو مكتب خدمي يخدم السيدات قبل فترة كورونا، موضحة أن المكتب يستقبل شكوى السيدات ويحيلها لجهة الاختصاص، من أجل الحصول على استشارة قانونية.

ولفتت إلى أن فريق العمل بالمكتب قانوني واجتماعي ونفسي مدرب على أعلى مستوى؛ لتقديم الاستشارة بحرفية عالية، قائلة إن المكتب يحيل صاحبة الشكوى لمحامي متطوع لعمل اللازم، حال رغبتها في ذلك.

وذكرت مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة أن المكتب يتلقى جميع استفسارات المواطنين عبر الخط الساخن 15115، متابعة: «نعطيهم الاستشارة القانونية اللازمة، إلى أن يتم التعامل مع المواطنين بعد انتهاء جائحة كورونا».

وأوضحت أن 95% من الشكاوى والطلبات تتعلق باحتياجات اجتماعية واقتصادية معظمها مشاكل عمل، منوهة أن نسبًا قليلة من الشكاوى مشاكل في الأحوال الشخصية والعنف الأسري.

وأشارت إلى أن نسبة الشكاوى زادت خلال أزمة كورونا المستجد بنسبة 1000%، قائلة إن المكتب يواجه أحيانًا معوقات إذا كانت المشكلة معقدة أو غير قابلة للحل.

وأكدت أن المكتب يحاول أكثر من مرة حتى الوصول إلى طريق وسط لاحتياجات المشكلة، مستطردة أن المكتب ساعد العديد من السيدات والرجال من مرضى فيروس كورونا على التواصل مع رئاسة الوزراء والخط الساخن 105.

وتابعت: «التعامل مع الحالة يتم فورًا، وخلال نصف ساعة يتم إرسال سيارة الإسعاف أو التواصل معهم لو كان العلاج منزلي»، مضيفة أن العلاج المنزلي أصبح أفضل من الذهاب إلى المستشفيات للحالات البسيطة.

كشف تقرير للمجلس القومي للمرأة، عن تلقى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس 34,000 استفسار وشكوى منذ بداية انتشار فيروس كورونا (من 14 مارس -4 يونيو 2020)، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة جميع الاستفسارات والشكاوى إلى الجهات المعنية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.