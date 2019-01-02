وزير الإعلام اليمني يدين استهداف الحوثيين بصاروخ باليستي لمدرسة في مأرب

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، استهداف ميليشيا الحوثي مدرسة الثورة في جبل مراد جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستي، في إطار استمرارها لتدمير البنية التحتية في مختلف المحافظات اليمنية.



وأشار الإرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إلى أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من استهداف ممنهج للقرى ومنازل المواطنين والبنى التحتية في مأرب هي أعمال انتقامية بعد فشلها في تحقيق أي إنجاز عسكري، والهزائم التي منيت بها.



ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لإدانة هذا الاستهداف الحوثي الممنهج للأعيان المدنية والبنى التحتية في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، والعمل على إدراج ميليشيا الحوثي وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.