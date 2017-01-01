الجيش الأمريكي قلق من معاملة كوريا الشمالية المحتملة لجندي فر إليها

عبر الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، عن قلقه الشديد من الطريقة التي يحتمل أن تعامل بها كوريا الشمالية الجندي الأمريكي ترافيس كينج، الذي فر إليها.



وذكر الجيش أن واشنطن سخَّرت كامل جهودها للتواصل مع بيونج يانج، بما في ذلك قنوات الاتصال التابعة للأمم المتحدة، بحسب وكالة "رويترز".



وقالت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين ورموت، في أول تعليق علني على القضية، إنه لم يتضح بعد سبب عبور كينج للحدود متجها نحو كوريا الشمالية، لكنها أضافت أنه ربما كان قلقا على الأرجح من مواجهة مزيد من الإجراءات التأديبية من الجيش عند عودته إلى الولايات المتحدة.



وأشارت إلى أنه لا معلومات لديها تثبت أن المجند البالغ من العمر 23 عاما من المتعاطفين مع كوريا الشمالية.



وقالت ورموت، في منتدى آسبن الأمني في كولورادو: "إنني بصراحة قلقة عليه"، مستشهدة بما حدث للطالب الجامعي أوتو وارمبير الذي احتجز في كوريا الشمالية 17 شهرا قبل وفاته في عام 2017، بعد وقت قصير من إعادته إلى الولايات المتحدة في حالة غيبوبة.



وأضافت: "أنا قلقة من الطريقة التي قد يعاملوه بها. ولذا نريد استعادته".



والتزمت كوريا الشمالية الصمت فيما يتعلق بكينج، ويقول مسئولون أمريكيون إن بيونج يانج لم ترد على اتصالات الجيش الأمريكي فيما يتعلق بالجندي.



ولم تعلق وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، التي تحدثت في الماضي عن احتجاز مواطنين أمريكيين، على الحادث حتى الآن.



وكان كينج في جولة مدنية لقرية بانمونجوم التي تعرف بقرية الهدنة، يوم الثلاثاء، حين عبر خط ترسيم الحدود العسكري الذي يفصل الكوريتين منذ انتهاء الحرب الكورية في عام 1953.