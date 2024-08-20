وزير الخارجية عن جولة المفاوضات بالقاهرة: أتمنى أن يتمخض عنها وقف إطلاق النار بغزة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنَّه ناقش خلال لقائه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض عددًا من الملفات الإقليمية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، الاثنين، أنهما ناقشا الأزمة في غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، بجانب التطرق للأزمة في ليبيا والأزمة السودانية والأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي.

وأشار إلى أن هناك تطابقًا في وجهات النظر المصرية والسعودية إزاء الملف الفلسطيني، حول أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف العدوان والتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الأسرى من الجانبين والنفاذ غير المشروط وغير المُقيَّد للمساعدات الإنسانية والطبية والصحية إلى قطاع غزة.

ولفت إلى أن هناك جولة من المفاوضات ستعقد في القاهرة قبل نهاية هذا الأسبوع بمشاركة الولايات المتحدة وبالتعاون والتنسيق مع قطر، معبرًا عن أمله أن يتمخض عنها التوصل لوقف فوري إطلاق النار ويحمي أرواح ويضمن سلامة المواطنين الفلسطينيين العزَّل.

ونوه بأن هناك تطابقًا أيضًا بين مصر والسعودية حول ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة، وعدم جر المنطقة إلى أتون حرب إقليمية لا تُذر ولا تبقي من شيء.

وأوضح أنه سيتم الاستمرار في التشاور والتنسيق مع السعودية وكذلك في منطقة الخليج وكل المنطقة العربية بما يعود بالفائدة على شعوب المنطقة ويحفظ لها الاستقرار ويجنب هذه الشعوب وتحديدًا الشعب اللبناني ويلات أي تصعيد قد يحدث نتيجة استمرار العدوان على غزة

