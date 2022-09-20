الاتحاد المنستيري: نرتب لمواجهة الأهلي تحت الأضواء الكاشفة

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كشف قيس مخلوف، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الاتحاد المنستيري التونسي، الموعد الأقرب تحديده لمواجهة الأهلي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وتأهل الاتحاد المنستيري التونسي لمواجهة الأهلي بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه بدور الـ64 على فريق الجيش الرواندي، بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ32 من أبطال إفريقيا في الفترة من 7 وحتى 9 من شهر أكتوبر المقبل، في حين تقام مباريات الإياب من يوم 14 وحتى 16 من الشهر ذاته.

ويخوض الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، على أن يلعب مباراة الإياب داخل مصر.

وقال مخلوف في تصريحات لقناة ETC الفضائية :" لم نستقر حتى الآن على موعد مواجهة الأهلي في مباراة الذهاب بدور الـ32 لأبطال إفريقيا".

وأضاف:" الموعد الأقرب لمواجهة الأهلي سيكون يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل".

وأكمل:" الأيام المقبلة ستحدد الموعد النهائي لمواجهة الأهلي".

وأتم:" ننتظر إمكانية إقامة المباراة تحت الأضواء الكاشفة، خاصة وأنه في حالة عدم إتمام بعض التعديلات سيقام اللقاء نهارًا".