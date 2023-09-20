 أحمد موسى: أي أخبار تصدر بعيدا عن الهيئة الوطنية للانتخابات تحدث بلبلة - بوابة الشروق
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أحمد موسى: أي أخبار تصدر بعيدا عن الهيئة الوطنية للانتخابات تحدث بلبلة


نشر في: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 10:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 10:21 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قاضي اللجنة في الانتخابات الرئاسية لا يبدأ عملية التصويت إلا بحضور مندوبي المرشحين في كل لجنة؛ لأن الهيئة الوطنية للانتخابات على مسافة واحدة من كل مرشح.

وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء: التسجيل في طلبات متابعة الانتخابات الرئاسية مستمر حتى يوم الاثنين 25 سبتمبر المقبل.

وعلق موسى قائلا: «أي أخبار تصدر بعيدا عن الهيئة الوطنية للانتخابات تحدث بلبلة؛ لأن هناك جماعات تريد بث الشائعات والفتن من قبل أهل الشر، ونحن باعتبارنا إعلام حريصين على خروج الانتخابات في شكلها الديمقراطي».

وعلق موسى قائلا «الشعب المصري هو المعبر عن الإرادة الشعبية لاختيار رئيس الجمهورية لـ6 سنوات مقبلة».

واستكمل أحمد موسى: «في بعض الناس بتضرب أخبار وشائعات معينة عن الانتخابات الرئاسية 2024».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «سيتم تعيين 5 قضاة جدد للهيئة الوطنية للانتخابات مع استمرار 5 آخرين في مجلس الإدارة، وذلك قبل 9 أكتوبر، والمستشار وليد حمزة الرئيس الحالي هو من سيعلن إجراءات انتخابات الرئاسة».

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