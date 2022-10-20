زراعة البحيرة تنظم يوما إرشاديا لجني محصول القطن

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نظمت إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالبحيرة، اليوم الأربعاء، يوم جنى موسع لمحصول القطن صنف جيزة 97 فى الحقل الإرشادى بقرية أريمون القصر التابعة لمركز المحمودية، بالتعاون مع معهد بحوث القطن والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى.



وأكد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن الدولة تولي إهتمامًا بمحصول القطن ونشر الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية والإهتمام بالمزارع البحراوى وجميع مزارعى مصر، موجهًا الشكر للباحثين وقيادات الزراعة والمهندسين الزراعيين وأعضاء مجالس إدارة التعاونيات والمزارعين.



وأكد الدكتور ياسر المنسى وكيل معهد بحوث القطن، أن صنف القطن جيزة 97 يُعد من الأصناف التى تتميز بالجودة العالية وإرتفاع الإنتاجية علاوة على التبكير فى النضج وقدراته الخاصة بتحمل كافة الظروف المناخية وتوفيرة للمياة.



وأشار المهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد، إلى أنه من خلال إقامة أيام الجنى بحقول المزارعين تم التعرف على الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية والمقاومة لأهم الأمراض وكيف تميزت بها الحقول الإرشادية عن حقول الجوار ودورالإرشاد الزراعى فى نشر التوصيات الزراعية.