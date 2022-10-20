محافظ الإسكندرية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأحياء

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، في بيان اليوم الخميس، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المنشآت المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وإزالة الإشغالات والتعديات وعدم التهاون مع أي مخالف.

وشنت وحدة التدخل السريع برئاسة اللواء عمرو عبدالمنعم والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة برئاسة أحمد عبدالمجيد وحي شرق، برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة لإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، استهدفت شارع أحمد أبو سليمان والسيوف وشارع الشركة العربية وكوبري أبو سرحة وشارع الترعة المردومة وامتداد شارع دنا العمومي، وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا والتحفظ على 68 إشغالا متنوعا.

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة لإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية استهدفت شارع خالد بن الوليد وإسكندر إبراهيم وشارع حلمي شلبي ومحمد نجيب وشارع مسجد سيدي بشر وجمال عبد الناصر وشارع المسرح وطريق الكورنيش، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 125 إشغالا متنوعا وغلق 3 منشآت تجارية وتحرير 20 محضرا متنوعا وإنذار 11 محلا.

وشن حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي، حملة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات استهدفت الحملة شارع جامع الشيخ والباب الأخضر، وأسفرت عن التحفظ على 80 إشغالا وتحرير 23 محضرا متنوعا، وتحرير 26 إنذارا وفرض غرامات فورية تقدر بـ6 آلاف جنيه.

وشهد حي وسط برئاسة عزة سعد، حملة لإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية استهدفت شوارع الزهور، والمحور، وقنال السويس، ومنشا، ومحرم بك، والرصافة، ولاجيته، وعمر لطفي، وبورسعيد، وكنج عثمان، وابن زيتون، وإسماعيل مهنا، ومرسى بدر، وسوق شيديا ومتفرعاته، وأسفرت عن ضبط 380 إشغالا و60 حاجزا وتحرير 22 محضرا متنوعا و15 إنذارا، وتحصيل 12 ألف جنيه غرامات فورية، والتحفظ على 18 كجم منتجات غذائية مجهولة المصدر.

وواصل حي المنتزة ثانِ برئاسة هدى أبو كليلة حملة للتصدي للباعة الجائلين والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية شملت شوارع 45 قبلي، ومحمود جمعة، وجمال عبدالناصر، وأسفرت عن غلق وتشميع منشآة والتحفظ على كمية كبيرة من الإشغالات وفرض غرامات فورية تقدر بـ5 آلاف جنيه.