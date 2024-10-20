البترول: توقيع 4 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع شركات عالمية

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط (MOC)، الذي تستضيفه مدينة الإسكندرية حالياً، توقيع 4 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين قطاع البترول، وشركات عالمية؛ لتعزيز التعاون في مجالات سلامة العمليات وكفاءة الطاقة، وإزالة الكربون ونقل الغاز الطبيعي والهيدروجين، والتقاط ونقل وتخزين ثاني أوكسيد الكربون والطاقة المستدامة، وتدريب القيادات في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

ووقعت الوزارة، اتفاقية تعاون بين شركة إيجاس وشركة ديسفا اليونانية، حيث تهدف الاتفاقية إلى دراسة تكنولوجيات التقاط الكربون وتخزينه.

ووقع على الاتفاقية المهندس يس محمد أحمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، والسيدة ماريا ريتا الرئيس التنفيذي لشركة ديسفا اليونانية.

فيما وقعت الوزارة، مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، وشركة "ديسفا" اليونانية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال نقل الغاز الطبيعي والهيدروجين، والتقاط ونقل ثاني أوكسيد الكربون والطاقة المستدامة وإعادة تخزينه بين مصر واليونان.

وتشمل المذكرة تبادل الخبرات والمعرفة الفنية في مجالات البنية التحتية للغاز والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى دراسة فرص استثمارية مشتركة، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس ياسر صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جاسكو، وماريا ريتا جالي الرئيس التنفيذي شركة ديسفا.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة جاسكو، وبيكرريسك الأمريكية، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين في مجالات سلامة العمليات وكفاءة الطاقة وإزالة الكربون، وسيتضمن هذا التعاون تبادل المعرفة والخبرات في تلك المجالات.

فيما وقع الاتفاقية عن جاسكو المهندس ياسر صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وعن شركة بيكرريسك وين ريبش مدير تطوير الأعمال الدولية والتسويق بالشركة.

كما يشمل الاتفاق التعاون في المجالات التالية:

-تطوير البرمجيات المتطورة المتعلقة بسلامة العمليات وإزالة الكربون وكفاءة الطاقة.

-الاستفادة من خبرات وقدرات شركة جاسكو في دراسات سلامة العمليات وكفاءة الطاقة وإزالة الكربون.

-⁠التدريب والتوعية ورفع الكفاءات بمجال سلامة العمليات وكفاءة الطاقة، وذلك في مشروعات بيكرريسك المختلفة داخل وخارج مصر.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة شل، والتي تهدف إلى تدريب وتطوير القيادات في مجال الصحة والسلامة والبيئة بالشركات التابعة للهيئة بالتعاون مع شركة شل مصر؛ انطلاقا من مكانتها كمشغل مسئول وواحدة من شركات الطاقة الرائدة في إدارة الصحة والسلامة والبيئة، وتمتلك معرفة وخبرة تم اكتسابها من خلال مشروعاتها حول العالم وعقود زمنية من تطوير قيادة الصحة والسلامة والبيئة.

وقع المذكرة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وداليا الجابري رئيس شركة شل مصر.