الرئيس الأرجنتيني المنتخب: إغلاق البنك المركزي حتمية أخلاقية

قال الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي، اليوم الاثنين، إن إغلاق البنك المركزي للبلاد يبقى "حتمية أخلاقية" بدون أن يكشف عن أية تفاصيل أخرى، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن ميلي قوله في مقابلة إذاعية اليوم، إنه سيقوم برحلة روحانية قبل ان يتقلد مهام منصبه في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، حيث سيذهب إلى ميامي ونيويورك وإسرائيل، بدون أن يذكر مواعيد محدددة.

وقال ميلي، إن الرحلة سيكون لها "معنى روحانيا"، مضيفا أنه سيلتقي خلال الرحلة مع الحاخامات.

وأوضح ميلي أنه سيلتقي بالرئيس ألبرتو فرنانديز لتنظيم الفترة الانتقالية بين الحكومتين وذلك دون أن يحدد موعد لهذا اللقاء.

يشار إلى أن ميلي، المرشح من حزب "لا ليبرتاد أفانزا" أو "تقدم الحرية"، فاز في الانتخابات الرئاسية أمس الأحد، بفارق واضح ضد وزير الاقتصاد، سيرجيو ماسا، من "حزب الاتحاد من أجل الوطن" اليساري.