 ضبط 14 طن أحجار تحتوي على خام الذهب بأسوان - بوابة الشروق
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ضبط 14 طن أحجار تحتوي على خام الذهب بأسوان

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 6:48 ص | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 6:48 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 14 طن أحجار يستخلص منها خام الذهب بأسوان.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عدد (3) سيارات نقل قيادة (3 سائقين) محمل عليها(عدد 285 جوالا بداخلها أحجار الكوارتز التى يُستخلص منها خام الذهب تزن أكثر من 14 طن) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد إستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.

 





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