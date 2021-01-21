حصلت "الشروق" على نص اعترافات الطالبة "نورهان ك."، 19 عاما، المتهمة بدهس فتاة في منطقة النزهة، أمام جهات التحقيق، التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، حيث أكدت أنها فوجئت بعبور السيدة للطريق.

وإلى نص التحقيق:

س: ما تفصيلات الحادث؟

قالت الطالبة: "ما حدث هو أنه أثناء ذهابي لمشوار يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر 2020 في حوالى الساعة 1:30 ظهرا، وأثناء سيري بالسيارة وتحديدا في شارع حسن المأمون، الشارع لم يكن مزدحما، لكن فوجئت بسيدة أمام السيارة كانت تعبر الطريق، وصدمتها دون قصد مني؛ بسبب عدم رؤيتي لها لوجود سيارة أخرى كانت تسبقها؛ ما حجب الرؤية عني".

وتابعت: "بعدها خوفت وطلعت أجرى لحد ما لقيت عربيات وناس كثيرة بيجروا ورايا، والناس عماله تقولي (اقفي)، وأنا وقفت وطلعت أجري لحد ما هربت منهم، وفضلت أمشي بسرعة فى شارع حسن المأمون لحد ما وصلت إلى سور النادي الأهلي، وطلعت كوبري أبوغزالة اللي بينزل على مساكن شيراتون، لحد ما وصلت مساكن شيراتون بالقرب من شارع عبدالحميد بدوي، واتصلت بوالديّ فى التليفون، وقالولي (أروح أستنى والدي في نادي الشمس)، لحد ما جالي، بعدها روحت معاه إلى قسم شرطة النزهة، وعرفت بعد كده من الناس إن الست كانت تحت العربية بعد الخبطة".

س: ما سبب تواجدك بالمكان والزمان سالف الذكر؟

"كنت في مشوار بمدينة نصر، وخلصته وكنت رايحة نادي الشمس؛ علشان التمرين بتاعى".

س: وما هو اتجاهك آنذاك؟

"كنت جاية من عند مدرسة المنهل من عند شارع حسن المأمون".

س: وما الحالة التى كنت عليها؟

"كنت سايقة العربية بتاعت والدي".

س: وعلى أي سرعة كنت تقودي السيارة؟

"كنت ماشية على سرعة 60 كم تقريبا".

س: وما هى حالة الطريق آنذاك؟

"الطريق ماكنش زحمة علشان يوم جمعة".

س: حددي لنا اتجاهك آنذاك؟

"من بعد مدرسة المنهل كنت ماشية في الحارة الثانية فى الطريق اتجاه حسن المأمون النادي الأهلى، ثم انتقلت للحارة الثالثة بنهر الطريق".

س: وما سبب عدولك عن تلك الحارة المرورية؟

"علشان كانت فى عربية قدامى ماشية ببطء، وعلشان كده أنا عدلت الحارة".

س: وما سرعتك حال سيرك؟

"كانت 40 كم".

س: اوصفي لحظة وقوع الحادث؟

"أثناء سيري بشارع حسن المأمون، كنت في الحارة الثالثة بنهر الطريق، وفوجئت بسيدة أمامي مرة واحدة بتعدى الطريق".

س: وهل أبصرت المجني عليها حال تواجدها عن نصف الطريق أثناء العبور؟

"أنا ماشوفتهاش".

س: وما سبب ذلك؟

"كنت فى الحارة الثالثة، وكانت فيه عربيات معدية، وهو ده اللي منع رؤيتي إنى أشوفها".

س: عللى لنا عدم توقفك عقب الاصطدام بالمجنى عليها؟

"خفت أحسن الناس تضربني؛ علشان كده جريت".

س: وما هي سرعتك عقب اصطدامك بالمجني عليها؟

"كنت ماشية على سرعة 80 أو 100 بعد الحادث".

س: وما سبب ذلك؟

"كنت عايزة أهرب، وكنت في حالة مش طبيعية.. كنت خايفة جدا".

س: وما الذى تلاحظ عقب هروبك؟

"أخدت بالي إن في ناس بتجري واريا علشان تمسكني".

س: وما سبب عدم توقفك؟

"خوفت منهم علشان كانت مناظرهم غريبة وخوفت إنهم يأذوني".

كانت محكمة جنح النزهة قضت برئاسة المستشار عمرو مختار، أمس الأربعاء، بمعاقبة "نورهان ك."، المتهمة بدهس المجني عليها "ندى ش." بسيارتها، بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت النيابة في وقت سابق أمرت بإحالة المتهمة للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ.

وكانت النيابة أمرت بإخلاء سبيل المتهمة بدهس فتاة أثناء عبورها الطريق بشارع حسن المأمون والمعروفة إعلاميا بـ"سحل فتاة النزهة" بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.