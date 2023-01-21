كهربا يقود قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة 125

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اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي، 23 لاعبا للانضمام إلى معسكر الفريق الأحمر استعداداً لمواجهة الزمالك في القمة رقم 125، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي ستنطلق في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي مخلوف

الدفاع: ايمن اشرف - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعه - علي معلول - محمد مغربي - محمد اشرف

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي «أفشة» - مروان عطية - محمد الضو - أحمد كوكا - محمد فخري - طاهر محمد طاهر - احمد عبد القادر - حسين الشحات

الهجوم : محمود كهربا - شادي حسين - محمد شريف.