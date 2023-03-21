 روسيا تقرر تمديد خفض إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى يونيو المُقبل - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 مارس 2023 7:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

روسيا تقرر تمديد خفض إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى يونيو المُقبل

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 6:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 6:27 م
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده قررت تمديد خفض إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى شهر يونيو المُقبل.

وقال نوفاك، في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن:"قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط الروسي بمقدار 500 ألف برميل يوميا جرى تمديده، وسيظل ساري المفعول حتى نهاية يونيو 2023"، لافتا إلى أن القرار جرى اتخاذه بناء على الوضع الراهن في سوق النفط العالمية.

وكان نوفاك أعلن في شهر فبراير الماضي أن بلاده ستخفض بشكل طوعي إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا في مارس 2023، قائلا إن هذا سيعمل على استعادة العلاقات في أسوق الطاقة بسبب تطبيق بعض الدول سقفا لسعر برميل النفط الروسي ومنتجاته.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك