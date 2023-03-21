روسيا تقرر تمديد خفض إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى يونيو المُقبل

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده قررت تمديد خفض إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى شهر يونيو المُقبل.



وقال نوفاك، في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن:"قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط الروسي بمقدار 500 ألف برميل يوميا جرى تمديده، وسيظل ساري المفعول حتى نهاية يونيو 2023"، لافتا إلى أن القرار جرى اتخاذه بناء على الوضع الراهن في سوق النفط العالمية.



وكان نوفاك أعلن في شهر فبراير الماضي أن بلاده ستخفض بشكل طوعي إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا في مارس 2023، قائلا إن هذا سيعمل على استعادة العلاقات في أسوق الطاقة بسبب تطبيق بعض الدول سقفا لسعر برميل النفط الروسي ومنتجاته.