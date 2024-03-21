مستشار ألمانيا يدعو المجتمع الدولي إلى التكاتف في السياسة المتعلقة بأوكرانيا



دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، المجتمع الدولي إلى التكاتف في السياسة المتعلقة بأوكرانيا.

وفي بيان حكومي ألقاه أمام البرلمان اليوم الأربعاء، قال شولتس: "نحن نقف معا"، مؤكدا أنه التزم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الأسبوع الماضي بثلاثة مبادئ في هذا الشأن.

وأوضح شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن أول هذه المبادئ "هو أننا سنواصل دعم أوكرانيا طالما كان هذا ضروريا، وأن المبدأ الثاني يتمثل في العمل بشكل مشترك على عدم تحول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى طرف في الحرب، وأن المبدأ الثالث هو أننا لن نقبل بسلام مفروض على حساب أوكرانيا".

وسبق الاجتماع الثلاثي الذي عقد يوم الجمعة الماضي خلاف علني بين شولتس وماكرون حول استراتيجية أوكرانيا.

وجاءت المحادثات بعد مضي نحو ثلاثة أسابيع على مؤتمر أوكرانيا في باريس، والذي دعا إليه ماكرون نحو 20 زعيم دولة، والذي انتهى بأزمة، إذ أعلن ماكرون في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع الزعماء أنه لا يستبعد إرسال قوات برية غربية إلى أوكرانيا، وهو ما رد عليه شولتس بالإعراب عن معارضته لهذا الرأي بشكل متكرر في الأيام التي تلت المؤتمر، وقال: "أقول بصراحة إنني كمستشار ألماني لن أرسل جنودا من جيشنا إلى أوكرانيا".

الجدير بالذكر أن الاجتماع الثلاثي لم يؤد إلى إزالة هذا الخلاف الذي لم يتعرض له شولتس في بيان الحكومة.

ومن المقرر أن يلتقي شولتس وماكرون مرة أخرى غدا الخميس، وبعد غد الجمعة، خلال مشاركتهما في قمة الاتحاد الأوروبي.