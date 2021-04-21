كازاخستان تسجل 2696 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان ألفين و696 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 294 ألفا و946 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية -في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2418 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 252 ألفا و598 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 39 ألفاً و318 شخصا، منهم أكثر من 14 ألف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 101 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أكدت السلطات الصحية -أمس- أن 695 ألفا و875 شخصا في كازاخستان تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، فيما تعهد وزير الصحة ألكسي تسوي بزيادة عدد مراكز التطعيمات في بلاده خلال الفترة القادمة.